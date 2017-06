Albstadt Schwelbrand geht relativ glimpflich aus

Albstadt-Ebingen (key). Vermutlich war es die Lampenkonstruktion, die den Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in der Flandernstraße ausgelöst hat, zu dem die Feuerwehr am Dienstag gegen 21.30 Uhr ausrückte. Zwei Bewohner des Hauses bemerkten bei ihrer Heimkehr den Brand, den nach ersten Erkenntnissen eine Lampe verursacht hat. Gelöscht hat ihn die mit 25 Mann besetzte Feuerwehr Ebingen. Das Rote Kreuz, mit acht Helfern vor Ort, musste nicht eingreifen.