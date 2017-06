Albstadt Schwarzer Kaffee, rote Politik

Was Kirgiane-Efremidou dabei besonders interessiert: Wie sind die Kommunen in ihrem Wahlkreis aufgestellt, wenn erst das "Lea-Privileg" wegfällt, die Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten schließt und Flüchtlinge in den Gemeinden untergebracht werden müssen? "Wichtig ist mir, dass keine Neid-Debatte aufkommt", betont die Tochter griechischer Eltern, die in Sigmaringen aufgewachsen ist. Dort und im Zollernalbkreis hat sie in den nächsten Wochen ein strammes Programm, will genau wissen, wo der Schuh drückt und wie die Bundespolitik der Kommunalpolitik besser helfen kann.

Zur Renten- und Gesundheitspolitik plant sie Veranstaltungen, will aber auch ungezwungen möglichst viele Bürger kennenlernen, kocht deshalb – wie schon 2013 – im Zollernalbkreis und im Kreis Sigmaringen und backt in Burgfelden im Backhaus Brot und Dinnede mit ihnen. "Außerdem hoffe ich auf viele Nachbarschaftstreffen", erklärt die Kandidatin: "Wer Lust hat, kann mich zum Kaffee oder zum Grillabend zu sich nach Hause einladen." Am Samstag, 17. Juni, ab 14.30 Uhr ist im Zollernschloss Balingen der "Wahlkampf-Kickoff" geplant. Nächster Termin in Albstadt ist am Freitag, 23. Juni, ab 19 Uhr die Hauptversammlung des SPD-Stadtverbands im Brauhaus Zollernalb in Ebingen. Gäste sind willkommen.

Weitere Informationen: www.kirgiane-efremidou.de