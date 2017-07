Albstadt Schulpflicht endet um 17 Uhr

Albstadt-Ebingen. Grundschulen mit Ganztagesbetreuung gibt es einige in Albstadt – an der Ebinger Kirchgrabenschule können Eltern ihre Kinder auf Wunsch bis 17.15 Uhr betreuen lassen, an der Tailfinger Lutherschule bis 16 Uhr. Eine "Ganztagsschule nach Paragraf 4a" ist jedoch etwas anderes: Das zusätzliche Stundendeputat ist höher und die Verbindlichkeit des Angebots ebenfalls. Anders als an einer Schule des Musters "Wahlform" können die Eltern es sich nicht aussuchen, ob sie es annehmen wollen oder nicht. Am regulären Ganztagsbetrieb müssen alle Schüler teilnehmen – eine Wahl haben sie nicht.

Doch dafür sieht dieses Angebot anders aus als einer "Wahlform"-Ganztagsschule. In einem "rhythmisierten Unterricht" treten Wissensvermittlung, Sport, körperliche Tätigkeit, Kultur und Entspannung nicht gehäuft auf, sondern wechseln einander – im Idealfall – sinnvoll ab: Einer ersten Lernphase, die von 8 bis 9.30 Uhr dauert, folgt eine halbstündige Frühstücks- und Bewegungspause, der zweiten Lernphase – sie dauert von 10 bis 11 Uhr – eine viertelstündige Bewegungspause und dann die dritte Lernphase, in der – auch jahrgangsübergreifend und in Kooperation mit externen Partnern aus Vereinen oder der Musik- und Kunstschule – kreativ gearbeitet, musiziert oder Sport getrieben wird. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen; von 13 bis 13.30 Uhr steht "Training" auf dem Programm, und dann wird noch einmal bis 15 Uhr gelernt. Danach sieht der Stundenplan "Betreuung" vor; um 17 Uhr endet der Schultag.

Das Muster gilt in dieser Form für die ersten vier Wochentage, nur am Freitag nicht – da beginnt die Betreuung bereits nach dem Mittagessen. Die Eltern hatten in etlichen Vorbesprechungen zum Ausdruck gebracht, dass die Bildung Vorfahrt vor der Betreuung haben müsse, dass die Kinder nicht nur verwahrt, sondern auch unterrichtet werden sollen. In den Pausen werden sie nicht sich selbst überlassen; auch hier gibt es Sport-, Spiel- und Bewegungsangebote sowie die Möglichkeit des Rückzugs in den Ruheraum. Apropos Ruheraum: Er muss erst noch geschaffen werden, desgleichen Bewegungs- und Bastelraum – und natürlich Küche und Mensa.