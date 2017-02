Albstadt Schüler brechen mit Spielen das Eis

Um die Flüchtlinge über das Angebot zu informieren, sind die deutschen Jugendlichen in deren Klassen gegangen, haben Flyer in einfachem Deutsch verteilt und das Projekt präsentiert. "Die Flüchtlinge haben gesagt, dass sie Lust darauf haben, sich freuen und gerne kommen."

Bei "Montagsmalern" und "Memory" lernt man sich besser kennen

Und so sitzen sie eingeteilt in festen Gruppen an den Tischen und spielen im Wechsel von Station zu Station "Halli Galli", "Montagsmaler" und "Memory". Der 17-jährige Anas aus Syrien findet das "super", auch wenn es für ihn nicht so ganz leicht ist, bei "Denk fix" zum Beispiel einen Fisch mit dem Anfangsbuchstaben G zu erraten. Die deutschen Schüler helfen und erklären. "Dieser Spielenachmittag ist sehr sinnvoll", ist Ann-Kathrin überzeugt: "Wenn die Flüchtlinge uns mehr vertrauen, fällt es ihnen leichter, uns etwas von ihnen zu erzählen."

Sie ist zufrieden mit dem Ablauf. In den nächsten Monaten soll es noch weitere Aktionen geben. Das freut Nour. Die 18-Jährige aus Syrien findet das Angebot gut und hofft auf Kontakte. "Sich gegenseitig kennenzulernen, das ist sehr gut für uns", meint auch der 16-jährige Zahir Ali aus Afghanistan: "Es ist witzig und wir lachen viel." Miteinander spielen verbessere das Verständnis füreinander: "Wir dürfen fragen, die deutschen Schüler antworten und wir lernen Deutsch dabei."

Wie wichtig es ist, einander zu respektieren, weiß Moses. In Deutschland geboren, besucht der dunkelhäutige 18-Jährige, der seine Wurzeln in Uganda hat, das Wirtschaftsgymnasium, will sein Abitur machen und dann eine Ausbildung oder vielleicht studieren: "Ich hatte bisher keine Probleme und werde ganz normal behandelt." Mit den Flüchtlingen etwas gemeinsam zu unternehmen, begrüßen wie er auch die 18-jährige Jenny und die 17-jährige Jule, was auch der 17-jährigen Nikola Natalia aus Polen gefällt.

"Es läuft so, wie ich es mir vorgestellt habe", sagt die 17-jährige Franziska. Im Vorfeld hat das Organisationsteam die Gruppen eingeteilt, festgelegt, wer für welches Spiel zuständig ist, wer welches Spiel mitbringt und die Namensschilder geschrieben. Das Ziel, das Eis zu brechen, scheint erreicht. Die deutschen Jugendlichen haben einiges über die Fluchtgeschichten, über die Wünsche der Flüchtlinge und deren Familien gehört. Das ist der Ansatz des Projekts, zu erfahren, woher diese jungen Menschen kommen und was sie erlebt haben. "Das hat was gebracht", sagt Franziska: "Sie haben viel erzählt."

Der 18-jährige Ammar aus Syrien zieht deshalb ein positives Fazit des Spielenachmittags: "Das ist sehr schön hier." Er wird bei den nächsten Aktionen wieder mitmachen. Am Ende dürfen die Flüchtlinge aufmalen, wie es ihnen gefallen hat: Alle unterschreiben mit ihren Namen beim lachenden Smiley.