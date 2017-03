Albstadt Schöne Musik für Gotteslohn

Albstadt-Laufen. Das Bläserteam des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (ejw) tritt anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Possaunenchors Laufen am Sonntag, 2. April, ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche auf. Mit dem Konzert wird eine Veranstaltungsreihe im Jubiläumsjahr 2017 eröffnet.