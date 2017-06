Albstadt Schöne Äpfel auf Gaumen und Tisch

Ein Tischset in Apfelform nähen – das entpuppte sich als gar nicht so einfach und war eine echte Herausforderung für die Mädchen, die unter Anleitung der Ladies drei Tage lang zuschnitten, absteckten und nähten. Auch in den Pausen waren Äpfel Thema, denn es gab Ess- und Trinkbares aus Äpfeln. So wurden die drei Tage zum rundum gelungenen Ferienvergnügen für die Mädchen, die ganz nebenbei den Umgang mit der Nähmaschine sowie mit Nadel und Faden lernten – Kenntnisse, die sie früher oder später nutzen können.