Albstadt Schneemangel lässt den Nachwuchs kalt

Am morgigen Dienstag, 3. Januar, erhalten die jungen Skifahrer erneut Gelegenheit, ihr Können auf Skiern unter Beweis zu stellen; das Finale findet am Sonntag, 15. Januar, statt. Alle drei Wettkämpfe werden einzeln gewertet und ihre Gewinner separat geehrt; darüber hinaus gibt es eine Gesamtwertung, für welche die drei Ergebnisse addiert werden. Die drei Erstplatzierten der Gesamtwertung erhalten Pokale; die Gesamtsieger einer jeden Altersklasse werden am Ende des Finalwettkampfs geehrt. Zudem bekommt jeder von ihnen einen hochwertigen Schlitten.

Weitere Informationen: www.wsv-ebingen.de