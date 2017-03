Anfang März und schon Frühlingsgefühle? Wer sich an Schnee auch in warmen Wintern nicht sattsehen kann, für den hat Ernst Koch im Heimatmuseum Ebingen im Spitalhof eine Ausstellung zusammengestellt. Sie zeigt Ansichten von Albstadt und der Region mit der weißen Zutat. Zu sehen ist die Ausstellung erstmals am Sonntag, 12. März, von 14 bis 17 Uhr. Repro: Eyrich