Albstadt Schmidt will antreten

Schmidt erklärte, das bundesweit agierende Bündnis wolle antifaschistische, internationalistische und revolutionäre Kräfte einen und gegen den "Rechtsruck der Regierung" mobil machen. Da in Deutschland nur Parteien und keine überparteilichen Bündnisse an der Bundestagswahl teilnehmen könnten, trete eben die MLPD an und öffne ihre Listen für Parteilose und auch Migranten.

Auf der baden-württembergischen MLPD-Landesliste stehen 27 Namen; einer ist der des Tailfinger Arztes und früheren Albstädter Gemeinderats Thomas Voel­ter. Bis Anfang Dezember, so Schmidt, hätten sich im Zollernalbkreis 65 Menschen auf einer Unterstützerliste eingetragen, und es seien 57 Unterschriften für die Wahlzulassung gesammelt worden.