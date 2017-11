Albstadt Schlechte Nachrichten aus der Küche

Albstadt-Ebingen. Er ist eine echte Mädchendomäne: Der Projektchor "Adonia" gastierte diesmal mit zehn Mitarbeitern und 69 Jugendlichen – unter ihnen nur 15 Jungen – in der Festhalle Ebingen mit einem Musical über Josef: nicht nur mit seiner Geschichte. Auch die seiner ganzen Familie erklärten die Jugendlichen in ihrem Stück.

Die Geschichte Josefs – gespielt vom zwölfjährigen Elias – kennen wohl die meisten: Josef wird von seinen elf Geschwistern verstoßen, verkauft und zur Sklaverei gezwungen. Durch seine Fähigkeit, Träume zu deuten, schafft er es an den Hof Potifars, wo er zum Stellvertreter des Königs wird und die Kornlager in sieben Jahren der Dürre verwaltet.

Als seine Brüder eines Tages zu ihm kommen, um Korn abzuholen, lädt er sie zu einem Fest ein, das für die elf schlimme Konsequenten hat: In ihren Kornsäcken wird der Silberkelch Josefs gefunden, weshalb er Benjamin, seinen jüngsten Bruder, als Sklaven behalten will. Da warfen sich die anderen zehn vor ihm nieder und erkennen ihren verkauften Bruder – aus der Bibel ist all das bekannt.