Albstadt Schlangenküsse am elften Längengrad

Den Bogen setzen Hermann Heintschels Farb-Aquatinta-Arbeiten mit dem Titel "Triangulation" und die Gegenüberstellung der Arbeiten von Gert Wiedmaier mit Matthäus Merians Kupferstichen fort. Was die Sache noch interessanter macht: Wiedmaier hat Archivaufnahmen rund um den Truppenübungsplatz bei Meßstetten verwendet. O.W. Himmel fordert die Besucher am Ende auf, ihren eigenen Weg zu gehen: mit dem Druck "Go Your Own Way".

Führt dieser Weg noch weiter durch die Ausstellungsräume, begegnen die Besucher seltsamen Tieren. Entstammen die "Spuren Wege Labyrinthe" der Sammlung Gerhard und Brigitte Hartmann, die vor einem guten halben Jahr runde und halbrunde Geburtstage gefeiert hatten, so war es vor allem Brigitte Hartmann gewesen, die jene Zeichnungen und Druckgrafiken für die Ausstellung "Tierisch informell" gesammelt hatte, in die Kuratorin Veronika Mertens mit einem Augenzwinkern einführte. "Informel" – das richte sich gegen die fest definierte Form, gegen das Zeichnen nach der Natur. Die Besucher dürften sich also einlassen auf "die Gestik von Insektenbein und Spinnennetz, von Feder und Flügelschlag, von Hasenfuß und Schlangenkuss, die sich mit informeller Freiheit den Bildraum erobern".

Da staunte auch Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, der dem Ehepaar Hartmann nochmals für die Sammlung dankte, die es vor zweieinhalb Jahren dem Kunstmuseum Albstadt geschenkt hatte.