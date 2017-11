Albstadt-Ebingen. Samuel Koch, bundesweit bekannt durch seinen Unfall in der ZDF-Sendung "Wetten, dass..", kommt am Montag, 20. November, in die Kirche St. Hedwig. Authentisch, nachdenklich und humorvoll wird der wohl bekannteste Rollstuhlfahrer Deutschlands in seinem Abendprogramm "Rolle vorwärts – das Leben geht weiter, als man denkt" aus seinen Büchern lesen und aus seinem Leben erzählen. Musikalisch unterstützt wird er von seinem Bruder und seiner Frau. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf im Pfarramt St. Hedwig, Telefon 07431/71 8 69.