Albstadt Saft aus der Presse

Beim Fest selbst soll das – allerdings nur spärlich vorhandene – Obst geerntet werden und zusammen mit Äpfeln von anderen Streuobstwiesen in zwei alten Pressen zu Saft verarbeitet werden. Ferner wird Stockbrot gebacken und zusammen mit dem Saft verkostet.

Kräuterexpertin Katharina Haller führt interessierte Besucher über die Grünflächen und zeigt ihnen, dass es auch noch spät im Jahr essbare Wildpflanzen gibt. Gerhard Layh gewährt großen und kleinen Besuchern Einblick in die heimische Vogelwelt, bei einem Rategewinnspiel gibt es interessante Preise zu gewinnen, und die Gruppe "Velvet" – sie besteht aus Irmi Röcker, Diane Marx und Edgar Weber – gibt ein Konzert unter dem Motto "Warm Music within the Tides".

Dieses beginnt um 14.30 Uhr, das Erntefest selbst um 13 Uhr. Das Festgelände darf nicht mit dem Auto angefahren werden; die Besucher werden deshalb gebeten, ihre Fahrzeuge auf dem Friedhofsparkplatz in Onstmettingen zu lassen und dann oberhalb des Friedhofes zu Fuß zur Streuobstwiese zu gehen. Wer möchte, darf ein kleines Gefäß mitbringen und eine Saftprobe mitnehmen.