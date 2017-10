Albstadt Sänger flirtet mit den Instrumenten

Albstadst-Onstmettingen. In Scharen pilgerten Musikfreunde wieder einmal zu Herter Moto. Intendant Wolfgang Fischer hatte seinen Freund Dominik Steegmüller abermals für "Jazz in der Werkstatt" gewinnen können. Der Sänger, der unter anderem schon mit den "Fantastischen Vier" auf der Bühne gestanden ist, elektrisierte die Zuschauer mit seiner charismatischen Art und ungeheuren Energie. Bereits das erste Stück offenbarte die stimmliche Wandelbarkeit Steegmüllers, der gleichermaßen mit den Instrumenten wie mit dem Publikum flirtete.

In sanfteren, jazzigen Songs klang Steegmüller wie Joe Cocker, während man an anderer Stelle den Frontmann eines Gospelchors in ihm hätte vermuten können. Zusammen mit den Musikern von "Jazz in der Werkstatt" – Pianist Wolfgang Fischer, German Klaiber am Bass, Arno Haas am Saxofon, Gitarrist Ralf Gugel und Jörg Bach am Schlagzeug – gelang es ihm, das Publikum mal mitzureißen und mal zum Träumen zu bringen. Wie üblich kamen aber auch die Instrumenten-Soli nicht zu kurz in dem Konzert.

Die Moderation übernahm Steegmüller selbst mit viel Witz und interessanten Anekdoten. "Wir mögen uns, glaub ich", schmunzelte er, als die gute Stimmung zwischen den Künstlern zur Sprache kam. Spontane Zeichen untereinander funktionierten ebenso wie Steegmüllers Idee, seine Kollegen in einem Song zu seinem Chor zu machen, obwohl diese normalerweise nicht singen.