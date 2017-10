Albstadt "Sachverhalte sind bewusst falsch dargestellt worden"

Albstadt-Lautlingen. Warum er als Vertreter der Interessengemeinschaft "Für die Südumfahrung 1G1 Lautlingen" seine Teilnahme am Informationsabend der Bürgerinitiative "Für Lautlingen – Gemeinsam für die beste Lösung" (BI) am Freitag, 27. Oktober, ab 19 Uhr in der Festhalle Lautlingen absagt, begründet Thomas Schmid in einem offenen Brief an die BI.