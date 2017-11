Albstadt S’Chrischtkendle und kuriose Instrumente

Radiomoderator und Buchautor Edi Graf sammelt seit über zehn Jahren schwäbische Texte und Gedichte rund ums Weihnachtsfest und hat zudem einschlägige Texte bekannter Nichtschwaben ins Schwäbische übersetzt. Bernhard Bitterwolf, Dozent an der schwäbischen Bauernschule in Bad Waldsee, nimmt sich der in Vergessenheit geratenen schwäbischen Lieder und Tänze an. Der schwäbische Barde besitzt viele kuriose Instrumente: Pfiffel, Sackpfeife, Carnyx, Drehleier, Scheitholz oder Krummholz beherrscht er ebenso wie Gitarre und Akkordeon. Die Zwei lesen aus ihren Büchern "Weihnachda auf Schwäbisch" und "I wünsch dir ’s Chrischtkendle ens Herz"; beginn ist um 15 Uhr.. Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Information, Telefon 07431/160-12 04, und an der Tageskasse.