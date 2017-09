Albstadt Rund um das Dreieck bewegt sich etwas

Der Anliegerverkehr im Baustellenbereich wird so gut wie möglich aufrecht erhalten, heißt es weiter. Ebenfalls von der Baustelle betroffen sind die Bewohner der Friedhofsstraße, die ab Mittwoch nur noch aus Richtung Norden einfahren können und während der Erneuerung des Belags an der Einmündung der Friedhofstraße in die Adlerstraße nur in Richtung Norden ausfahren können.

Größere Änderungen ergeben sich auch für den Buslinienverkehr. Ab Mittwoch werden die Bushaltestellen "Sedanstraße", "Rathaus", "Heutalstraße" in Richtung Stiegel und "Bauernscheuer" in Richtung Langenwand aufgehoben. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Lange Straße vor dem Haus 31 eingerichtet.

Sobald die Arbeiten am Kreisverkehr Ludwigstraße beginnen, entfallen auch die Haltestellen "Heutalstraße" und "Bauernscheuer" in Richtung Stadtmitte. Ab diesem Zeitpunkt wird eine weitere Ersatzhaltestelle in der Lange Straße auf Höhe der Einmündung Katharinenstraße eingerichtet.