Albstadt Rückläufige Mitgliederzahlen sind kein Thema

25 davon sind Kinder und Jugendliche – für Jürgen Maier zeigt die Zahl, welch gute Arbeit die Jugendwarte Eva Reinauer und Johannes Burkhardt leisten – in diesem Jahr standen unter eine anderem eine Schatzsuche, Vollmond- und Fackelwanderung sowie Kanufahrten auf dem Programm. Die Großen waren auch aktiv; Maier erwähnte die Viertagesfahrten an den Gardasee und nach Nauders, die Wanderausfahrt an den Kaiserstuhl und das sehr gut besuchte Lampionfest.

Da Maier, der seit 1984 im Amt ist, selbst zu den Jubilaren gehörte, nahmen sein Stellvertreter Johannes Burkhardt, Naturschutzwart Tobias Flügel und Kassiererin Marina Flügel die Ehrungen vor und überreichten Ehrenzeichen, Urkunden und kleine Überraschungen. Zum Dank für 50-jährige Mitgliedschaft wurden der Vertrauensmann und Rolf Lang zu Ehrenmitgliedern ernannt; seit 25 Jahren halten Friedhelm Patzelt und Edith Haas dem Schwäbischen Albverein die Treue.

Wie stark der Zusammenhalt ist, belegte auch diesmal die hohe Teilnehmerzahl des Familienabends. Auch die ältere Generation ist stets präsent – als bestes Beispiel sei Hans Maier mit seinen 88 Jahren genannt.