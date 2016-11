Albstadt Rot wie das Blut und die Liebe

Albstadt-Ebingen. Bei einer Farbe soll es übrigens nicht bleiben: "Farbe für die Ohren" heißt die Konzertreihe, deren erster Streich das Herbstkonzert 2016 war. Traditionsgemäß wurde es vom Nachwuchs eröffnet – als erste musizierten die "Youngster" und die aus Albstädter Grundschülern bestehenden Bläserklassen unter Leitung von Christine Mücke. Die Klarinettistin leitet seit Januar auch das Jugendorchester und vermittelte zusammen mit ihren jungen Musikern einen überaus günstigen Eindruck von der Nachwuchsarbeit des Städtischen Orchesters.

Kurz vor der Pause überließ sie dann dem neuen Dirigenten das Pult für einen gemeinsamen Auftritt aller Formationen, der beiden Kinder- und Jugendensembles und des Orchesters – ein Novum. Rainer Kropf ist ein Dirigent, der, mal mit kleiner, mal mit großer Geste, doch stets mit Gefühl und musikalischem Ausdruckswillen dirigiert, und er gab das Konzert nicht mehr aus der Hand. Ein ums andere Mal bekannte er mit dem Orchester im zweiten Programmteil Farbe, präsentierte packende Instrumentaldarbietungen und malte in den verschiedensten Rottönen.

Beispielsweise in Steven Reinekes "Pilatus: Mountain of Dragons", dessen in Noten gesetzte Bildmotive sich zum klanggewaltigen Prachtgemälde verdichteten. Das Stück erzählt die anrührende Geschichte eines Drachen, aus dessen tiefrot schillerndem Blut am Ende der magische Stein Dragonit entsteht.