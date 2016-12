Albstadt Rockig und verträumt

Albstadt-Margrethausen. Der Musikverein Margrethausen veranstaltet am Samstag, 3. Dezember, ab 18 Uhr ein Benefiz-Adventskonzert in der Kirche St. Margareta, wo besinnliche Weisen, aber auch moderne Lieder erklingen werden, darunter "Weihnachten in den Bergen", "Die Winterrose", "White Christmas", "The Magic of Christmas" und die "Petersburger Schlittenfahrt" sowie "Cinderallas Dance", die Titelmelodie des Märchens "Drei Nüsse für Aschenbrödel". Eher rockige Töne liefern "Marching trough Christmas", "Rockin around the Christmastree", "Feliz Navidad" und "Santa Claus is coming to town".