Albstadt Rock, Blues und Reggae satt

Die Dritten im Bunde sind "Chocco Mocco", deren Name in Berlin ein Ausdruck für "ein bisschen verrückt, ein bisschen crazy" ist. Seit 1999 am Start, haben die Albstädter nicht nur ein Repertoire mit bekannten, aber – oft viel zu – selten gespielten Coversongs der 1970-er, 1980-er und 1990-er Jahre aus den Genres Rock, Blues und Country drauf, sondern auch großartige Musiker vereint. Aktuell sind das Lead-Sänger Reiner Baumeister an Gitarre und Mandoline, Sänger Michael Zeiler an Keyboard und Cajon, bekannt als Piano- Schorsch, Sascha Seebacher am Bass, Leadgitarrist Thomas Güttinger und Fabian Flad am Schlagzeug.

Nach der Party in der Festhalle, wo ab 18.30 Uhr Einlass ist, wird im "Tropicana" weitergefeiert, wobei das Motto gilt: "Einmal bezahlen, zweimal feiern". Denn wer Eintrittskarten im Vorverkauf in den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten und bei Reservix für neun Euro oder an der Abendkasse für zwölf Euro erwirbt, erhält für die "After-Show-Party" im "Tropi" freien Eintritt bis 3 Uhr.

Fünf mal zwei Leser des Schwarzwälder Boten dürfen sich freilich gänzlich über freien Eintritt freuen, wenn sie bis Donnerstag, 10. November, 14 Uhr, eine E-Mail senden an redaktionebingen @schwarzwaelder-bote.de oder eine Postkarte an Schwarzwälder Bote, Lokalredaktion Albstadt, Marktstraße 30, 72458 Albstadt – der Zeitpunkt des Eingangs zählt. Als Betreff in beiden Fällen ist "Can’t Stop the Music" anzugeben, dazu Name, Adresse und Telefonnummer tagsüber. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.