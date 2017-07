"Die nachhaltigste Roadshow der Welt" hat am Donnerstag am Ebinger Bürgerturmplatz Halt gemacht. Die vom baden-württembergischen Ministerium für Verkehr organisierte Aktion soll auf den 200. Geburtstag des Fahrrads aufmerksam machen, das Karl Drais 1817 in Mannheim erfand. Die Elektro-Lastenräder touren als mobile Ausstellung seit Mai durch Baden-Württemberg. Die Besucher konnten sich auch in Ebingen über die Entwicklung des Fahrrads – von der Erfindung bis zum E-Bike-Zeitalter – informieren. Außerdem gab es Stofftaschen zu gewinnen. Dazu musste man – so wie Angelika Kübler (links) und ihre Schwester Inna Kübler – an einem Glücksrad drehen, auf dem Fragen rund um das Fahrrad standen. Die Antworten waren auf Tafeln zu finden. Wer sein Fahrrad kostenlos durchchecken lassen wollte, hatte dazu ebenfalls die Gelegenheit. Foto: Zahner