Albstadt Riesige Bandbreite zur Premiere

Albstadt-Ebingen. Da tut endlich mal einer etwas für die heimischen Bands, und das Beste daran: Thomas Strobel von "Bluemusic Concert" will aus "Can’t Stop the Music" eine ganze Konzertreihe machen – mit Unterstützung des Kulturamts Albstadt und hoffentlich beim nächsten Mal auch mit etwas mehr Unterstützung des Albstädters Publikums, denn in der Festhalle Ebingen waren die Fans aus dem Raum Balingen fast in der Mehrheit.

Ist aber auch kein Wunder, bei diesem Line-up: Wer Lisa Strothmann am Donnerstag bei "The Voice of Germany" bei Pro7 verpasst hatte, hatte am Samstag Gelegenheit, die Balinger Rock-Röhre mit ihrer Band "Leeza" live zu erleben. Ihre Songs hatte die 20-Jährige gut gewählt: "Bring Me Some Water" von Melissa Etheridge, "Bitch" von Meredith Brooks, "Black Velvet" von Alannah Myles – allesamt geeignet, mächtig Power in die Stimme zu legen, der freilich ein Spritzer weniger Leidenschaft und ein Schuss mehr Tiefe gut getan hätten. Dafür meisterte die junge Aufsteigerin – perfekt unterstützt von Simon Steigmayer an der Gitarre, Dominik Maichel am Bass und Matthias Blaich am Schlagzeug – die angesichts eines frühen Konzertbeginns um so schwierigere Aufgabe, das Eis zu brechen und das Publikum in die Halle zu ziehen – und zeigte mit "Something", dass sie nicht nur Cover-Songs, sondern auch eigene Stücke drauf hat.

Wie ein Gummiball ständig in Bewegung, nimmt die junge Künstlerin die Bühne im Sturm, zeigt mit Stücken wie "All I Wanna Do" aber auch ihre tiefgründige Seite, und den Zuhörern schwant schnell: Da steckt Potenzial drin.