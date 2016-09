Albstadt Richtungweisendes Duell

Um bei der Normannia nicht leer auszugehen, sei es wichtig, von der ersten Minute an gleich voll konzentriert zu sein und gut gegen den Ball zu arbeiten. "Wir werden uns in Gmünd nicht verstecken und wollen versuchen den Gegner früh zu attackieren, um ihn zu Fehlern zu zwingen. Nach drei Niederlagen in Folge werden die Normannen etwas verunsichert sein, daraus wollen wir Kapital schlagen", sagt der sportliche Leiter der Nullsiebener. "Und vorne haben wir bis auf das Spiel in Freiberg bislang immer unsere Chancen bekommen. Die müssen wir eben nutzen. Dann können wir auch was mitnehmen."

Personell können die Albstädter aus den Vollen schöpfen. Fraglich ist nur, ob Trainer Alexander Eberhart in Gmünd auf der Bank sitzen wird, der unter der Woche krank im Bett lag. Sollte er nicht dabei sein, werden Vujacic und der Trainer der zweiten Mannschaft, Joachim Koch, das Team von der Seitenlinie aus coachen. Der FC 07 Albstadt bietet seinen Fans wieder Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus nach Gmünd. Abfahrt am morgigen Samstag ist um 11.45 Uhr beim Albstadion in Ebingen.