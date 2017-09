Albstadt Richtig ambitioniert

Das wohl ambitionierteste Projekt dachten sich die Klavierlehrkräfte mit der Konzeption des "Vierten Tastentages" zum 100. Todestag von Claude Debussy auf. Die Veranstaltung findet am 5. Mai 2018 im Stauffenberg-Schloss statt. Geplant sind viele weitere Konzerte sowie Schülervorspiele und Musizierstunden in der MuKS. Derzeit gibt es noch Plätze in Kursen, bei den "MuKS-Mäuschen" und in der musikalischen Früherziehung. Grundkurse in Grundschulen und Schnupperstunden sind möglich.

Weitere Informationen: muks@albstadt.de Telefon 07431/47 26.