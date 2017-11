Albstadt Rentner brutal ins Gesicht geschlagen

Albstadt-Ebingen/Hechingen - Das Amtsgericht Hechingen hat am Freitag einen 39-jährigen Mann aus Albstadt zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Es sah es als erwiesen an, dass er – neben anderen Delikten – im Mai in Ebingen einen 58-jährigen Frührentner brutal ins Gesicht geschlagen und dabei schwer verletzt hatte.