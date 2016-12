Albstadt Rente mit 71 ist wohl unumgänglich

Albstadt/Sigmaringen. Das aktuelle Jahresgutachten "Zeit für Reformen" hat Sebastian Breuer, Referent im wissenschaftlichen Stab des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen vorgestellt. Darin plädiert der Rat – auch die "Fünf Wirtschaftsweisen" genannt –, der seit mehr als 50 Jahren die Bundesregierung zu Themen der Wirtschaftspolitik berät, für Reformen in der Geld-, Haushalts-, Renten- und EU-Politik.

Insgesamt gehe es der deutschen Wirtschaft gut, so Breuer. Die Arbeitslosenzahlen befänden sich auf einem Rekordtief, die deutsche Wirtschaft sei im Aufschwung und das Preisniveau stabil. Doch die gute wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre in Deutschland und den meisten Teilen des Euro-Raums sieht der Rat im Wesentlichen als ein Ergebnis der Geldpolitik der EZB an. "Es sind mehr Strukturreformen nötig, damit das Wachstum langfristig erhalten bleibt", erklärte Breuer. Der Sachverständigenrat empfiehlt, die gewonnenen Mittel nachhaltiger zu verwenden: "Es wäre schön, wenn die Länder die günstige Situation nutzen, um ihre Haushalte zu konsolidieren", so der Volkswirt.

Als weiterer Schwerpunkt wurde die Entscheidung der Briten zum EU-Austritt diskutiert. Kurzfristige Folgen des Brexitvotums wertet der Rat als moderat, langfristige Folgen seien abhängig, von der Gestaltung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Hier dürfe es kein Rosinenpicken für Großbritannien geben, so Breuer. Wichtig sei außerdem zu verhindern, dass das Modell Schule mache. Um zu verhindern, dass die Menschen sich zurückgelassen und von Brüssel fremdbestimmt fühlen, empfiehlt der Sachverständigenrat die Europäisierung zu entschleunigen, das Subsidiaritätsprinzip der einzelnen Staaten zu stärken sowie die EU-Finanzen neu zu ordnen. Zudem sei es wichtig, die wichtigsten Vorzüge der EU – Frieden und Wohlstand – besser zu kommunizieren.