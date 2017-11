Albstadt Relanit ist seit 1987 ungeschlagen

Die jüngste Innovation aus dem Hause "Mayer & Cie." ist die Spinnstricktechnologie spinitsystems. Sie wäre ohne die Relativtechnik nicht möglich. Die Spinnstrickmaschine Spinit 3.0 E kombiniert drei vorher strikt getrennte Prozesse in einer Maschine, nämlich das Spinnen, das Ausreinigen und das Stricken.

Die Relanit war laut "Mayer & Cie." ein Verkaufserfolg von Anfang an. Allein bis 1990 erreichten 555 Exemplare ihre Kunden; Relanit Nummer 1000 verließ im Jahr 1991 das Werk in Albstadt. Bis heute wurden mehr als 10 000 Exemplare verkauft und ausgeliefert in rund 90 Länder auf der ganzen Welt. Das bedeutet, dass ein Viertel aller in den vergangenen 30 Jahren verkauften Maschinen auf den Namen Relanit hört. Aktuell findet eine Relanit jedes Jahr rund 300 Mal ihren Weg zu Kunden in aller Welt. Am populärsten sind die Baumwollspezialisten in der Türkei, dicht gefolgt von Brasilien und China.