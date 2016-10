Albstadt Rekordverdächtig viele Helfer am Allenberg

Im letztgenannten Einsatzgebiet, auf einer immerhin vier Hektar großen Heidefläche, hatten sich 25 Erwachsene, dazu 52 Schüler und fünf Lehrer der Schillerschule eingefunden – die Schülerzahl war damit etwa doppelt so groß wie im vergangenen Jahr. Verbindungslehrer Michael Cafezakis bescheinigte den Achtklässlern, die diesmal aufgeboten waren, ein deutlich größeres Interesse als den Neunt- und Zehntklässlern, an die der Appell im Vorjahr ergangen war. Auch der Lehrkörper war gut vertreten – neben Cafezakis packten Aleksandra Kocbek, Julia Geisler, Walter Donderer und Heike Adlhardt mit an. Sehr zur Freude von Oberbürgermeister Konzelmann und Ortsvorsteher Siegfried Schott, der auch auf die zwei Dutzend erwachsene Helfer sehr stolz war – so viele seien es nicht immer gewesen.

Die Aufgabe dieser Helfer bestand darin, Wacholderäste und -büsche, welche die Forstleute bereits zuvor abgesägt hatten, zu sammeln, zu bündeln und zur Feuerstelle zu schaffen, wo ein Teil davon verbrannt wurde – für Achtklässler ist ein großes offenes allemal eine Attraktion. Und zudem ein deutlich sichtbares Signal, dass ihre Arbeit Wirkung zeitigt – so mit Händen zu greifen wie hier, meinte Konrektorin Kocbek, sei Erfolg in der Schule nicht immer.

Der andere Teil der Holz- und Reisigernte wandert ebenfalls ins Feuer, allerdings in das einer Schinkenräucherei im Schwarzwald. Was dabei herauskommt, konnten die Helfer ebenfalls sinnlich erfahren – Revierleiterin Annette Schmid hatte Schwarzwälder Schinken mitgebracht.