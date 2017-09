Albstadt Rekord bei Studentenzahlen

Albstadt-Ebingen. Dass diesmal 13,6 Prozent weniger Studierende an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen starten als zu Beginn des Wintersemesters im Vorjahr: Kaum zu glauben. Rektorin Ingeborg Mühldorfer steht vor einem vollen, einem übervollen Hörsaal im Ebinger Hauptgebäude. Selbst die Treppen sind besetzt. Hinten müssen Studierende stehen.

828 junge Leute haben am Montag ihr Studium an der Hochschule für angewandte Wissenschaften aufgenommen, davon 473 in Albstadt, was einem Anteil von 57 Prozent entspricht, 355 in Sigmaringen – das sind 43 Prozent.

Die meisten, nämlich 243, haben sich an der Fakultät für Informatik mit den Studiengängen IT Security, Technische Informatik und Wirtschaftsinformatik eingeschrieben. In Zeiten der Digitalisierung boomen diese Studiengänge, die Absolventen wissen, dass sie sich nach dem Abschluss ihren Arbeitsplatz aussuchen können. Kaum weniger sind es, die sich an der Fakultät für Engineering eingeschrieben haben: 230 Erstsemester studieren Maschinenbau, Material and Process Engineering, Textil- und Bekleidungstechnologie oder Wirtschaftsingenieurwesen – ebenfalls mit besten Zukunftsaussichten, wie die Vergangenheit gezeigt hat.