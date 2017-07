Albstadt Reiche Ernte eingebracht nach 40 Dienstjahren

Albstadt-Ebingen. Mit guten Wünschen, Musik und viel Anerkennung wurde Christa Beck in einer Feierstunde verabschiedet. Das Lehrerkollegium, Schüler, Eltern und Schulleiterkollegen, das Schulamt und die Stadt Albstadt als Schulträger hatten der Lehrerin Geschenke und Abschiedsworte mitzugeben. In seinem Grußwort ließ Bernhard Eisele vom staatlichen Schulamt den beachtlichen Werdegang von Christa Beck Revue passieren.

Die 1953 in Ofterdingen geborene Pädagogin war schon als Kind mit ihren Eltern nach Albstadt gezogen. 1972 legte sie das erste Staatsexamen ab und begann, an der Grund- und Hauptschule in Truchtelfingen zu unterrichten. 1978 folgte das zweite Staatsexamen, 1982 die Ernennung zur Lehrerin. Neben ihrem beruflichen Einsatz engagierte sich Beck auch stark im Gemeinwesen. An zahlreichen Stellen war sie ehrenamtlich im Einsatz und gestaltete das Geschehen in Vereinen mit. Obwohl sie Mutter von vier Kindern ist, stellte sie sich 1991 der Herausforderung eines Schulleiterpostens in Truchtelfingen. Acht Jahre später wechselte sie als Rektorin an die Ebinger Kirchgrabenschule. Dort wirkte sie entscheidend an der Entstehung eines Ganztagesschulkonzepts mit, etablierte den Schüleraustausch mit der Partnerstadt Chambéry, führte die Schulsozialarbeit und den jahrgangsübergreifenden Unterricht ein. Am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Albstadt bildete sie Referendare aus und wurde 2003 geschäftsführende Schulleiterin.

In den 27 Jahren als Rektorin habe sie stets mit ihrer Fach- und Sachkompetenz zu überzeugen verstanden, auch in schwierigen Debatten vermitteln können, sagte Eisele. Dass sie nun früher als geplant in den Ruhestand gehe, nachdem sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, werde sicherlich durch das Wissen erleichtert, dass sie eine kompetente und zuverlässige Stellvertreterin in Cornelia Wolf habe.