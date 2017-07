Albstadt Reichbürger muss noch länger hinter Gitter

Anders als vor einem Jahr lief die Verhandlung gegen den 54-jährigen Angeklagten am Montag vor dem Amtsgericht in Albstadt ohne Zwischenfälle ab. Damals war der Truchtelfinger zunächst mit Absicht verspätet zu seinem Prozess erschienen – ihm wurden vorsätzliche Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt vorgeworfen – , und als er endlich den Saal betrat, setzte er sich nicht etwa mit seinem ebenfalls angeklagten Sohn auf die Anklagebank, sondern blieb mitten im Raum neben dem Zeugentisch stehen. Er sprach dem Gericht die Legitimation ab, über ihn zu urteilen, da es kein Organ eines von Rechts wegen anzuerkennenden Staates sei – die "Reichsbürger" bestreiten die Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland.

Der damalige Richter, der am Montag als Zeuge geladen war, berichtete, er habe den Angeklagten mehrfach aufgefordert, sich auf seinen Platz zu begeben. Als dieser weiter stehen blieb, habe er dem Angeklagten "unmittelbaren Zwang" angedroht. Die Justizangestellten versuchten, den Mann auf die Anklagebank zu befördern; darauf wurde dieser handgreiflich und setzte sich zur Wehr. Worauf Beamte der Göppinger Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) eingriffen und versuchten, den aufgebrachten Angeklagten am Boden zu fixieren. Der trat dabei wild um sich und traf einen der Beamten so im Gesicht, dass er eine Prellung davon trug. Außerdem rief er "Ihr seid alle Verbrecher".

Die Auseinandersetzung dauerte etwa zehn Minuten; dann lag der Angeklagte auf dem Boden. Dies ging unter anderem aus dem aufgezeichneten Video hervor, das sich Richterin, Staatsanwalt, die beiden Verteidiger und die Zeugen in der Verhandlung ansahen. Wie es zeigt, blieb der Angeklagte anschließend rund zwei Minuten lang regungslos auf dem Boden liegen; erst als die Anklageschrift verlesen wurde, "erwachte" er wieder und kommentierte die Anklage unun-terbrochen abfällig. Der eintreffende Notarzt erklärte ihn schließlich für verhandlungsunfähig; auf einer Trage verließ er den Gerichtssaal und wurde ins Krankenhaus gefahren.