Albstadt Reger: Ein Neubau muss sein

Die Befürchtung, dass Kinder, die erst einmal in Frommern den Kindergarten und die Grundschule besuchen, Albstadt auch für die weiterführenden Schulen verloren gehen könnten, scheint also nicht aus der Luft gegriffen.

Anton Reger hält freilich Zahlen dagegen, die er den Abrechnungen entnehmen kann, denn wenn Albstädter Kinder in Balingen einen Kindergarten besuchen, muss die Stadt dafür einen Beitrag entrichten – ebenso wie sie von anderen Gemeinden Beiträge für Kindergartenkinder aus deren Gebiet kassiert: "2015 waren es ganze zwei Kinder aus Laufen, die nach Frommern gegangen sind", sagt Reger und verweist auf die aktuell 60 Plätze in gemischten Gruppen im Laufener Kindergarten, wo zurzeit auch fünf Kinder unter drei Jahren untergebracht sind.

Manche Zahl hängt noch in der Luft

Zehn Plätze sollen für sie im neuen Kindergarten zur Verfügung stehen – so ist es geplant. Manch andere Zahl hängt freilich noch in der Luft. Eine Kostenberechnung für den Neubau gibt es laut Reger noch nicht, und auch keinen festen Zeitplan. "Wir sind aber mit Nachdruck dran, das hat hohe Priorität in der Verwaltung", betont der Erste Bürgermeister. In der Finanzplanung bis 2020 sei eine Million Euro für den Neubau eingestellt. Wie hoch der Beitrag der evangelischen Kirchengemeinde sein wird, sei noch offen. Die pessimistische Annahme, dass es mit einem Einzug im Jahr 2019 in den Neubau nicht mehr klappen könnte, teilt Reger – zumindest bislang – nicht. "Wenn wir die Planung heuer noch über die Bühne bringen, können wir nächstes Jahr mit dem Bau beginnen." So sei es ursprünglich auch vorgesehen gewesen.

"Die Gespräche mit der Kirche laufen, und der vorletzte Geburtenjahrgang war relativ schwach", sagt Anton Reger, der deshalb nicht befürchtet, dass sich die Tendenz unter den Eltern, Kinder nach Frommern zu schicken, in nächster Zeit verstärken könnte. Wenn der Neubau erst stehe, sei dann Platz für eine Gruppe mehr. Wann das sein wird, steht freilich bislang noch nicht fest.