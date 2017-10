Albstadt Reformationsgedenken mit Sternwallfahrt

Sie wird mit einem ökumenischen Gottesdienst ab 11.15 Uhr in der St.-Johannis-Kirche Lautlingen abgeschlossen wird.

Um 9.30 Uhr werden zeitgleich eine katholische Messfeier zur Einheit der Christen in der St.-Margareta-Kirche in Margrethausen und ein evangelischer Abendmahlgottesdienst in der evangelischen Kirche Laufen gefeiert.

Danach gehen die katholisch geführte Wallfahrtsgruppe aus Margrethausen und die evangelisch geführte Wallfahrtsgruppe aus Laufen aufeinander zu. In Lautlingen vereinigen sich beide Gruppen zu einem gemeinsamen Glaubenszeugnis in der St.-Johannis-Kirche mit Bekenntnis, Liedern, Texten und Gebeten vor Gott.