Albstadt Reformationsfest als Christusfest

Ausklingen soll das Reformationsjubiläum in Ebingen mit einem ökumenischen Ton: An Allerheiligen, 1. November, um 19 Uhr kommen Lutheraner, Methodisten und Katholiken zum gemeinsamen Abendgebet in der Tradition von Taizé in der Thomaskirche im Ebinger Osten zusammen. Dabei soll eines ganz deutlich werden: "Wir alle sind in Jesus Christus mitein­ander verbunden; er ist unsere Mitte!"

Dieser Grundgedanke liegt auch der Festwoche zugrunde, mit der die Gesamtkirchengemeinde Ebingen das Reformationsjubiläum begehen wird: Sie ist als "Christusfest" konzipiert und möchte mit unterschiedlichen Veranstaltungen zeigen, wo Menschen auch heute Jesus Christus begegnen können. Am Sonntag, 22. Oktober, um 11 Uhr wird im Kunstmuseum die Ausstellung "Christusbilder im 20. und 21. Jahrhundert" eröffnet. Am Freitag, 27. Oktober, um 19 Uhr beginnt in der Ebinger Friedenskirche der Film "Sing It Loud – Luthers Erben in Tansania". Am Samstag, 28. Oktober, wird ein "Luthermahl" im Ebinger Gemeindehaus Spitalhof angeboten – Beginn ist um 11 Uhr – , und das Posaunenquartett OPUS 4 gibt unter dem Motto "Ein feste Burg ist unser Gott" ein Konzert in der Martinskirche, das um 17 Uhr beginnt.

Am Sonntag, 29. Oktober, wird ein Diakoniegottesdienst in der Augustenhilfe gefeiert, den ein Streichquartett musikalisch umrahmt – er beginnt um 9.15 Uhr. Um 10.15 beziehungsweise 10.45 Uhr folgen Familiengottesdienste in der Thomas- und Emmauskirche, welche die Kindergärten mitgestalten.