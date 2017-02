Albstadt Raue Sitten

Beispiel eins: Entlang einer viel befahrenen innerörtlichen Straße parkt mein Auto auf einem Längsparkstreifen. Bis es mir gelingt, mich in Luft zu verwandeln und durch das Fenster der Beifahrertür hinein zu wehen, muss ich durch die Fahrertür an der Straßenseite einsteigen, was dazu führen kann, dass von hinten kommende Fahrzeuge ein bisschen auf die Bremse treten müssen. Die kleineren kommen auch an der geöffneten Fahrertür vorbei, ein Lastwagen oder SUV muss vielleicht mal zehn Sekunden halten, was manche Fahrer wechselweise mit dem gestreckten Mittelfinger oder lautem Hupen kommentieren, um dann um so heftiger aufs Gas zu treten. Ohne hellseherische Fähigkeiten zu haben, vermute ich mal, dass es mir nicht alleine so geht, oder?

Beispiel zwei: Auf derselben Straße gilt ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde – wie innerorts üblich. Schon tagsüber interessiert das nur einen Teil der Fahrer, abends fast keinen mehr. Als führen sie auf dem Nürburgring, rasen sie die Straße entlang – im fast sicheren Wissen, dass Tempokontrollen in Albstadt nicht in Mode sind.

Beispiel drei: Auf dem Fußweg zur Arbeit quere ich täglich – entlang einer abbiegenden Vorfahrtsstraße – eine darin einmündende Seitenstraße. Sofern die Regeln nicht jüngst geändert wurden, habe ich damit ebenfalls Vorrang, auch als Fußgängerin. Interessiert das die Autofahrer, die von der Vorfahrts- auf die Einmündungsstraße abbiegen? Höchstens in jedem zehnten Fall. Bin ich mutig genug und quere trotz eines eilig nahenden Autos, das dann sein Tempo ein wenig reduzieren muss, kommt es nicht selten vor, dass die Person am Steuer anschließend wütend aufs Gas tritt und erst recht beschleunigt – die Tatsache, dass sie gerade in eine Tempo-30-Zone hineinbraust: egal.