Albstadt Raubbau vor der Haustür

Ich meine, es erfordert eine revolutionäre Umwälzung um die Vorraussetzung zu schaffen, die Einheit von Mensch und Natur wieder herzustellen. Darum ist meine Schlussfolgerung aus dem Bericht des WWF das Bündnis Internationalistische Liste/MLPD (www.internationale-liste.de) zu unterstützen. In diesem Bündnis schließen sich Revolutionäre, Umweltschützer, Internationalisten, kämpferische Gewerkschafter, Frauen und Jugendliche zusammen. Das beschleunigte Artensterben sollte auch Mahnung sein, dem Raubbau an der Natur in unserer Region Einhalt zu gebieten. Wir leben seit 20 Jahren im Ebinger Westen und sehen mit Sorge die ungehemmte Zersiedelung der herrlichen Landschaft bei gleichzeitigem Leerstand von Gebäuden in der Stadt: ALDI, Luxusferienwohnungen, ein überdimensionierter Campingplatz und Luxus-Einfamilienhäuser. So soll es weiter gehen: Südumfahrung Lautlingen, ein neues Gewerbegebiet, ein unnötiges Zentralkrankenhaus "auf der grünen Wiese" usw. Ich finde, diese ganze Richtung muss sich ändern. Was für ein Armutszeugnis ist es für die Herrschenden, dass die Verkehrsproblematik in Lautlingen nicht dadurch gelößt wird, dass der Verkehr radikal auf die Schiene und den öffentlichen Nahverkehr umgestellt wird? Statt sich pragmatisch sogenannten "Sachzwängen" in dieser Gesellschaft zu beugen, können wirksame Schritte für den Artenschutz nur gegen und auf Kosten der Profitwirtschaft durchgesetzt werden.

Bernhard Schmidt | Albstadt