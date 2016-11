Albstadt Ratlose Schwarze

"Sparen Sie!" fordern uns die Konsumtempel auf, wenn sie Preise senken – und wollen uns damit doch eigentlich bewegen, eben nicht zu sparen, sondern Geld auszugeben für etwas, was wir nur kaufen, weil es ja so schön billig ist. Ein echter Widerspruch! Roland Tralmer, der Chef der CDU-Fraktion im Albstädter Gemeinderat, steckt in einem ähnlichen Dilemma. Da hat die Stadt seit 2011 so schön Schulden abgebaut, und nun soll sie sich, wenn es nach der Verwaltung geht, mit vier bis fünf Millionen Euro jährlich neu verschulden, um die Infrastruktur aufzumöbeln. Obwohl die Konjunktur doch gut läuft, die Gewerbesteuern sprudeln und damit auch so gutes Geld da ist, um Schulen zu sanieren und Hallen zu flicken. Tralmer kriegt’s nicht ganz zusammen.