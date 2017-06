Albstadt Rallye in der Bücherei

Die Schüler wurden nach einer kurzen Erklärung von der Bibliothekarin mit Tablets ausgerüstet und auf Erkundungsrallye durch die Bücherei geschickt. Sie lösten dabei in eigenem Tempo an den verschiedenen Haltestationen Aufgaben und lernten auf diese Weise, sich in der Bücherei zurechtzufinden.

Zum Schluss veranstaltete die Bibliothekarin mit der Klasse einen Wettbewerb, bei dem jeweils die Schüler gewannen, die am schnellsten die richtige Antwort auf ihrem Tablet eingaben. Spielerisch wurden so die gewonnenen Erkenntnisse wiederholt und gefestigt. Die Schüler waren begeistert bei der Sache. So manches Buch fand in der anschließenden Stöber- und Ausleihzeit noch einen Leser.