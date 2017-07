Albstadt Radrennen bremst zwei Tage lang Verkehr und Busse aus

Albstadt. Der Albstadt-Bike-Marathon beginnt am Freitagabend, 7. Juli, mit dem "City-Sprint" und wird am Samstag, 8. Juli, mit dem Mountainbike-Marathon fortsetzt, meldet die Stadt. Das dazugehörige Fest steigt auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz, wo die Aufbauarbeiten bereits am Donnerstag, 6. Juli, beginnen, so dass die Bushaltestellen in der Fußgängerzone Bahnhofstraße und am Bürgerturm von Donnerstag bis einschließlich Sonntag, 9. Juli, nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen befinden sich in der Gartenstraße gegenüber dem Amtsgericht.