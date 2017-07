Albstadt Quartett mit geklautem Auto auf Spritztour

Albstadt/Hechingen. Wegen Autodiebstahls und unerlaubten Fahrens mussten sich vier Albstädter Jugendliche vor dem Amtsgericht Hechingen verantworten. Drei von ihnen kamen mit Arbeitsstunden davon, der Vierte bekam eine sechsmonatige Bewährungsstrafe aufgebrummt.

Am späten Samstagabend des 31. Januar waren drei Jugendliche – zum damaligen Zeitpunkt 15, 16 und 18 Jahre alt – in Tailifingen unterwegs, als sie gegen 23.30 Uhr einen VW Golf entdeckten, bei dem am Türschloss auf der Fahrerseite der Schlüssel steckte. Daraufhin setzte sich der 16-Jährige hinters Steuer, seine beiden Freunde stiegen ebenfalls ins Fahrzeug. Nach eigenen Aussagen hatten die drei das Ziel, "ein bisschen rumzufahren" und das Auto dann irgendwo wieder abzustellen.

Auf dem Weg riefen sie noch ihre 15-jährige Freundin an, die in Ebingen zustieg und ihr Glück beim Fahren dann auch selbst probieren wollte. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Ebingen tauschte sie mit dem Fahrer und steuerte selbst den Wagen, doch das Quartett geriet noch an Ort und Stelle in eine Polizeikontrolle: Die ganze Aktion flog auf. Zwar versuchten das Mädchen und der 18-Jährige, zunächst zu flüchten, wurden aber wenig später wieder zum Ort der Kontrolle zurückgebracht.