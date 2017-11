Albstadt Qualm war laut Messung nicht toxisch

Albstadt-Tailfingen. Die Kriminaltechniker haben nach Angaben des Polizeipräsidiums Tuttlingen am Dienstagnachmittag erstmals die ausgebrannten Gebäude betreten, den Brandort begangen und die Stelle lokalisiert, an der das Feuer ausgebrochen war – sie befindet sich in einem Funktionsgebäude zwischen dem Verwaltungsbau und der Produktionshalle. Die Spurensicherung hat keinerlei Hinweise auf eine Brandstiftung gefunden; allerdings ließ sich vor Ort nicht klären, welcher Art der technische Defekt gewesen sein könnte, der das Feuer verursacht hat. Dafür, so die Polizei, bedürfe es weiterer Untersuchungen durch einen Sachverständigen; bis das Ergebnis vorliegt, dürften noch einige Tage vergehen.

Als gesichert kann mittlerweile angesehen werden, dass bei dem Brand keine Chemikalien ins Erdreich gelangt sind – die Fässer, die ein Stockwerk unter dem abgebrannten und mittlerweile abgetragenen Dachgeschoss des Produktionsgebäude gelagert waren, sind unversehrt geblieben. Der schwarze Qualm, der am Montagnachmittag und -abend über Langenwand stand, war laut Polizei nicht toxisch – zwar habe er nicht besonders gut gerochen, aber die Messungen hätten ergeben, dass er keine giftigen Gase und sonstige Bestandteile enthielt, die vom Spektrum normaler Brandemissionen abgewichen wären.

Die Höhe der Schadenssumme lässt sich nach wie vor nur vage beziffern – die Polizei vermutet sie im siebenstelligen Bereich, kann aber noch keine präziseren Angaben machen. Wann, wie und im welchem Umfang die Firma Carl Meiser wieder produzieren kann, steht zurzeit auch noch nicht fest; die Brandruinen bleiben bis auf weiteres für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen beschlagnahmt.