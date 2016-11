Albstadt Psychologin aus dem "Chaco"

Albstadt-Truchtelfingen. Yuri Harder ist Psychologin. Sie hat im Rahmen eines Austauschprogramms vom "Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz" an mehreren Schulen in der Region hospitiert, zuletzt an der Rossentalschule in Truchtelfingen. Gewohnt hat sie währenddessen bei der Familie von Bernd Romer, der Fachoberlehrer für geistig behinderte Kinder an der Rossentalschule ist.

Es ist ein wenig überraschend, dass sie gerade auf einem Tablet herumtippt, denn Yuri Harder stammt aus einer Mennonitenkolonie in Paraguay. Mennoniten sind eine protestantische christliche Religionsgemeinschaft mit Wurzeln in Norddeutschland und den Niederlanden. Ähnlich wie den "Amish People" in den USA haftet auch ihnen ein Image der Rückwärtsgewandtheit und Technikaversion an. Harder lacht: "Ach was, ich komme aus Meno, der ältesten und fortschrittlichsten Kolonie Paraguays. Sogar meine Mutter weiß, wie man ein Smartphone bedient." Die Gemeinde "Rio Verde" hingegen verzichte noch komplett auf Elektrizität.

Sie spricht perfekt Deutsch, denn in den Mennonitengemeinden Paraguays ist Deutsch Amts- und Unterrichtssprache. Ihren Akzent mit gerolltem R könnte man auch in der Schweiz verorten. Die Familie sei vor drei Generationen nach Paraguay eingewandert, erzählt sie. Aber woher ihre Urgroßmutter stammte, wisse sie nicht genau. 1927 kamen die Mennoniten in das "Chaco", eine vorher dünn besiedelte Region an der Grenze zu Bolivien.