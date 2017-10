Albstadt Psalmvertonung und "Hiob"

Albstadt-Ebingen. Seit Herbst 1977 proben unter der Leitung der früheren Ebinger Kantorin Brigitte Wendeberg Sänger aus dem gesamten süddeutschen Raum als "Kammerchor Ebingen". Für die zwei Chorprojekte im Jahr kommen die Mitglieder zu einem Probenwochenende zusammen, um ein anspruchsvolles Chorprogramm einzustudieren. Anschließend wird es aufgeführt.

Werke von Mendelssohn

Das Jubiläumskonzert, bei dem auch ehemalige Sänger des Chors genauso wie einige neue Mitglieder mitsingen, wird zusammen mit den Orchesterfreunden Albstadt gestaltet. So wirken die beiden Ensembles, deren Leitung in den Händen der früheren Ebinger Kirchenmusikdirektorin liegt, zum ersten Mal seit Jahren wieder in einem Konzert zusammen.