Albstadt Prüfung inklusive

"Hilf, dass es geh von Herzensgrund" lautet der Titel des Konzerts am Sonntag, 18. September, ab 17 Uhr, zu dem er Eintritt frei ist. Nikolai Ott spielt Musik aus vier Jahrhunderten, Orgelwerke und Choralbearbeitungen um das Vater-Unser-Lied Martin Luthers, "Praeludium et Fuga in d" (BWV 539) von Johann Sebastian Bach, eine Transkription der Fuge aus Bachs erster Violinsonate (BWV 1001) sowie Bengt Hambraeus’ "Nebulosa", ein Stück, das 1969 entstanden ist und dem in Form des Rondos auskomponierte und improvisatorische Bausteine zur spielerischen Verwendung zu Grunde liegen.

Das dritte Werk des Abends ist August Gottfried Ritters dritte Orgelsonate (op. 23), die 1855 in Magdeburg entstanden ist, wo Ritter seit 1847 das Amt des Domorganisten innehatte. Die Sonate vereint barocke Formen- und Affektenlehre, die Ritter nachweislich studiert hatte, mit einer romantischen Tonsprache, die immer wieder an Franz Liszt erinnert, dem das Werk gewidmet ist.

Neben freien, präludienartigen Abschnitten finden sich auch Rezitative, Trio-Formen, Variationsteile und eine abschließende Fuge in einem einzigen Werk.