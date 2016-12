Albstadt Profs können zufrieden sein

Albstadt-Ebingen/Sigmaringen. Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hat Masterstudierende der Ingenieurwissenschaften zwischen März und Juli 2016 ihr Studium bewerten lassen. In den Bereichen "Betreuung" und "Berufsbezug" landete Biomedical Sciences in der Spitzengruppe, teilt die Hochschule Albstadt-Sigmaringen mit. Auch in den Bereichen "Lehrangebot" und "Studierbarkeit" konnte die Hochschule mit der Note 1,9 beziehungsweise 1,3 überdurchschnittlich punkten. Einen Minuspunkt gab es für die zeitliche Verteilung der Prüfungstermine.

"Das Ergebnis freut mich natürlich sehr, vor allem die sehr gute Bewertung in den beiden zentralen Bereichen Betreuung und Berufsbezug", wird Professor Jörg Bergemann in der Mitteilung zitiert. Nach dem Promotionskolleg mit der Uni Konstanz sei jetzt einmal mehr die hohe Qualität des Studiengangs unter Beweis gestellt, so der Studiendekan. Der Punkt der zeitlichen Verteilung soll noch optimiert werden.

Im aktuellen Online-Ranking der Fächergruppe Angewandte Naturwissenschaften findet sich die Bewertung des Masterstudiengangs Biomedical Sciences unter der Rubrik Bioingenieurwesen/Biotechnologie.