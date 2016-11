Albstadt-Ebingen. Die Künstler der "ProduzentenGalerie Alte Kanzlei" eröffnen am Freitag, 18. November, ihre letzte Ausstellung in diesem Jahr. Der Titel lautet "Zwischen(t)räume"; die Vernissage beginnt um 19.30 Uhr. Die Ausstellung ist ausßerdem am Sonntag, 20. November, von 13 bis 16 Uhr geöffnet; weitere Besichtigungstermine können unter der Telefonnummer 0171/61 21 498 vereinbart werden.