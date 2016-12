Albstadt Probieren geht über Konstruieren

Wäre da nicht das Problem des fehlenden Parkraums und damit die zweite Seite der Medaille dieser Gemeinderatsentscheidung. Angesichts der baulichen Aktivitäten der Volksbank Albstadt am Eisplatz, unweit von der Parkfläche Langwatte, befürchten manche Stadträte, dass sich die Parksituation in der Langwatte und dem benachbarten Hufeisen verschlechtern könnte. Da mag Baubürgermeister Udo Hollauer anderer Meinung sein – sicher werden wir es erst wissen, sobald die Bauarbeiten am Eisplatz im vollen Gang sind.

Das Hufeisen indes will Hollauer nur noch für Anwohnerparken freigeben. Dafür wird es höchste Zeit. Nicht nur, dass der Parksuchverkehr nicht weniger wird – die Autos werden immer größer, und so sind nicht selten sämtliche Rettungswege gleichzeitig eingeengt oder ganz blockiert.

Eine Frage stellt sich freilich schon: Bedarf es eines Parkdecks in der Langwatte statt des dortigen Parkplatzes, um das Hufeisen zu entlasten? Die meisten, die dort parken, wollen in die Innenstadt, wo es nicht nur die Tiefgarage Bürgerturmplatz und mehrere neue, große Parkplätze entlang der Schmiecha gibt, sondern auch das Parkhaus am Bahnhof mit einer Auslastung, die vor der Verbesserung der Zufahrtssituation weit unter 20 Prozent lag. Ist das Haus seit dem Umbau besser ausgelastet? Wer’s wissen will, muss nur mal reinschauen im Vorbeifahren – seit Entfernung des Knöterich sieht man bestens, wie viele Plätze leer sind.

Warum setzt die Stadt nicht durch, das Hufeisen nur noch für Anwohner zu öffnen und lotst die Autofahrer mit entsprechenden Infotafeln zum Bahnhof, von wo der Fußweg, etwa in die Marktstraße, höchstens drei Minuten länger ist als aus dem Hufeisen? Dann könnte sie probieren, ob es überhaupt nötig ist, das unerwartet teure Parkdeck Langwatte zu bauen.