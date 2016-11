Albstadt Proben und Spiele

Den Samstagnachmittag durften die Teilnehmer weitgehend selbst gestalten, unter anderem mit Fußball, Tischtennis oder einem Spaziergang in die Stadt von Bad Urach. So war für alle etwas geboten. Nach einer weiteren Probe wurde der Abend für einen unterhaltsamen Spieleabend genutzt. Dass es dabei so lustig zuging, stärkte das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe. Am Morgen darauf ging es mit den Proben weiter, und nachdem das Mittagessen verputzt und alle Zimmer aufgeräumt waren, hieß es schon wieder, die Autos zu beladen. Zwar unternahmen die Teilnehmer noch eine Tour zu den Wasserfällen von Bad Urach, machte sich danach aber gleich auf den Rückweg in die Heimat.

Das Fazit des Dirigenten, Musikdirektor Sebastian Rathmann, fällt positiv aus: "Durch die intensiven Proben ist das Jugendorchester jetzt schon sehr gut auf das Winterkonzert am 3. Dezember in der Festhalle Onstmettingen vorbereitet."