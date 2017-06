Albstadt Privat und beruflich Hand in Hand

Der Jubelbräutigam wurde am 6. September 1934 in Unterdigisheim geboren und wuchs mit sieben Geschwistern auf. Der Vater, der ein Elektrogeschäft betrieb, beschäftigte zwei der Brüder: "Mehr Arbeit gab es nicht", erinnert sich Alfons Sauter. So begann er bei der Firma Gebrüder Conzelmann in Tailfingen als Spuler und ging später zu Karl Bitzer zur Rose, wo er Strickmeister wurde. Als die Firma ihre Produktion einstellte, bekam er die Hausmeisterstelle in der damals neuen Lutherschul-Sporthalle Tailfingen.

Emilie Sauter, geborene Neher, erblickte am 12. März 1936 in Hausen am Tann das Licht der Welt – zu ihrer Familie gehörten elf Geschwister, und wie viele in ihrer Generation arbeitete sie nach der Schulzeit in der Trikotbranche im Ort. Kennengelernt hat sich das Jubelpaar 1954 beim Faschingstanz – es war der Beginn einer Liebe, die sich recht schnell entwickelte. Bald grüßte ihr späterer Mann sie über den Rundfunk mit dem Lied "Ein Häuschen im Garten, klein aber fein".

Nach der Heirat am 10. Juni 1957 arbeitete sie bis zur Geburt der Kinder Jürgen, Gudrun und Horst-Dieter bei Karl Lang in Truchtelfingen und wechselte anschließend in die Heimarbeit, ehe sie ebenfalls eine Stelle bei der Stadt antrat. Zusammen mit ihrem Mann erledigte Emilie Sauter die Hausmeistertätigkeiten in der Sporthalle und der Stadtbücherei.